Brand am Schultenrott

Gescher (mr). Zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Schultenrott ist die Feuerwehr am Freitag um 16.20 Uhr gerufen worden. Ein Kind hatte von der Straße aus den Rauch gesehen und einen Nachbarn verständigt. Denn die Bewohner waren nicht zu Hause, wie Ralf Beuker von der Feuerwehr Gescher mitteilt.