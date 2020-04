„Wir starten den Unterricht um 7.45 Uhr mit der ersten Stunde“, teilt Schulleiter Bernhard Manemann-Kallabis mit. Er steht mit seinem Team und dem Schulträger, der Stadt Gescher, vor großen Herausforderungen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie müssen sie die vom Ministerium vorgebenen Regelungen im Schulalltag umsetzen.

Im Einzelfall könne es sinnvoll sein, dass ein Schüler nicht am Unterricht teilnehmen sollte, räumt der Schulleiter ein. Die Eltern sollen entscheiden, ob ihr Kind zu einer Risikogruppe gehört oder mit Menschen aus den Risikogruppen in regelmäßigem Kontakt ist. Dann können die Eltern ihr Kind vom Unterricht abmelden. Dies betreffe natürlich auch Erkrankungen der Schülerinnen und Schüler. Bernhard Manemann-Kallabis betont: „Insgesamt muss gelten, dass wir eine gegenseitige Verantwortung bezüglich der Gesundheit aller haben und diese auch gemeinsam wahrnehmen.“

Sollten die Eltern zu der Überzeugung kommen, dass ihr Kind nicht am regelmäßigen Unterricht teilnehmen kann, werden diese gebeten, das Sekretariat bis Dienstag (21. 4.) um 12 Uhr zu informieren. Dies betreffe besonders die Buskinder, da ein spezieller Streckenplan seitens des Schulträgers erstellt werden werde.

Am Donnerstag (23. 4.) und Freitag (24. 4.) findet der Unterricht von der ersten bis sechsten Stunde statt (7.45 bis 13 Uhr). Ab Montag (27. 4.) findet der Unterricht nach Stundenplan (einschließlich Ganztag) statt.

Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen werden mit den Schülerinnen und Schülern bereits in der ersten Stunde besprochen.

Alle 120 Zehntklässler und auch die Lehrer bekommen einmalig einen Mund- und Nasen-Schutz zur Verfügung gestellt. „Dies ist eine einmalige Sonderaktion, die vor allem helfen soll, jetzt zum Beginn der Schulöffnung Unsicherheiten zu vermindern“, kommentiert Bürgermeister Thomas Kerkhoff. Im Vorfeld des Unterrichts werde die Stadt als Schulträger die Klassenräume noch einmal entsprechend den Hygieneverordnungen reinigen lassen. Auch an Desinfektionsmitteln für Schüler und Lehrer werde es nicht fehlen. Wie Kerkhoff weiter mitteilt, sei auch die Schülerbeförderung geregelt.

In der letzten Schulmail habe das Ministerium den Schulen mitgeteilt, dass in diesem Jahr die Zentralen Prüfungen im Jahrgang 10 durch einen Lerncheck in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik ersetzt werden, teilt der Schulleiter zum weiteren Ablauf mit.

Für alle anderen Jahrgänge der Gesamtschule werde die Arbeit zu Hause erst einmal fortgesetzt. In der kommenden Woche werden die Jahrgangsfachgruppen tagen, um die Themenbereiche, die Aufgaben und die regelmäßige Betreuung der Schülerinnen und Schüler abzusprechen. Manemann-Kallabis: „Da wir nun davon ausgehen können, dass der derzeitige Zustand noch einige Wochen anhalten wird, wird die Schule versuchen, die Bereitstellung von Aufgaben, die Begleitung und auch die Kontrolle der Ergebnisse noch deutlich zu verbessern, um den Kindern eine gute Unterstützung bieten zu können.“

Die Situation habe sich durch die Coronakrise grundlegend geändert. Der Schulleiter kommentiert: „Mindestens bis zu den Sommerferien müssen wir uns darauf einstellen, dass der bekannte Unterrichtsalltag nicht mehr existiert. Gemeinsam müssen wir neue und für alle verlässliche Formen finden. Dies bedarf sicherlich der Geduld auf allen Seiten.“

Inzwischen bereiten sich auch die Grundschulen darauf vor, die Viertklässler voraussichtlich am 4. Mai wieder zum Unterricht im Schulgebäude zu begrüßen.