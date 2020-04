Gescher. In Gescher gibt es keine neuen Corona-Fälle. Das hat der Kreis Borken am Samstagnachmittag mitgeteilt. Die Zahl der Corona-Infizierten bleibt in der Glockenstadt bei 34. 22 davon gelten als gesund. Kreisweit stieg die Zahl der gemeldeten Infektionen von 832 auf 839, so der Kreis Borken. 556 davon sind wieder gesund. Foto: dpa

Von Allgemeine Zeitung