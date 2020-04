Gescher. In eine Gaststätte in Gescher sind Unbekannte in der Nacht zu Samstag eingebrochen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude in Tungerloh-Capellen zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus, Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung