Alle Leser mit einem gültigen Büchereiausweis können sich im Online-Katalog unter https://webopac.bistum-muenster.de/gescher bis zu zehn Titel aussuchen und per E-Mail unter der Angabe der Ausweisnummer, Nennung von Autor, Titel, Buchungsnummer und Medienart (Buch, Zeitschrift, CD, DVD usw.) und eines gewünschten Abholtermins (Datum und genaue Uhrzeit) der Bücherei mitteilen. Dabei sollte man bitte eine Vorlaufzeit von 24 Stunden einräumen, möglich ist die Abholung von Dienstag bis Freitag von 9 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr. Bei der Recherche im Katalog bitte auf den Status der gewünschten Medien achten, dieser muss „verfügbar“ sein.

Neben einer gezielten Suche kann man auch in den Neuheiten stöbern, außerdem finden sich auf der Homepage Listen von Neuanschaffungen der letzten drei Monate, teilt das Büchereiteam mit.

Per E-Mail erhalten die Leser eine Rückmeldung, dass die Sachen zum gewünschten Termin am Ausgabefenster der Bücherei (nahe der Fahrradständer und der Glockenmeile) abgeholt werden können. Bei Überschneidungen wird ein Alternativtermin vorgeschlagen. Am Fenster soll bitte der Büchereiausweis gezeigt und eine Tasche mitgebracht werden. Gerne können auch Medien zurückgegeben werden, entweder verbunden mit der Neuausleihe oder man vereinbart per E-Mail dafür einen Termin.

7 Bestellungen werden ab sofort unter buecherei-gescher@bistum-muenster.de entgegengenommen. Bei speziellen Anfragen bitte unter Tel. 9560625 melden.