„Bitte zwei Meter Abstand halten“

„Es läuft gut an“, freute sich Petra Heermann. Zwei, höchstens drei Kunden gleichzeitig dürfen sich in ihrem kleinen Buchladen aufhalten. „Wenn dann noch jemand vor der Tür steht, regeln wir das per Zuruf“, sagt die Buchhändlerin, die einen Mundschutz trägt. Sie freue sich, dass sie wieder direkten Kontakt zu ihren Kunden haben könne und bedankt sich gleichzeitig bei allen, die in der Schließungsphase die Möglichkeit der Bestellung per Telefon oder Mail genutzt haben. Ihren Lieferservice, zum Beispiel für Personen in Quarantäne, will sie beibehalten.

Theo Gödde hat alle Empfehlungen der Deutschen Schuhindustrie umgesetzt – von der Handdesinfektion am Eingang bis zur Plexiglasscheibe als Spuckschutz an der Kasse. Bei knapp 300 Quadratmetern Verkaufsfläche lasse sich die Abstandsregel in seinem Schuh- und Sportgeschäft problemlos umsetzen. Mundschutz und Desinfektionsspray will er kurzfristig auch im Verkauf anbieten. In der Phase seit der Schließung Mitte März habe sich sein Betrieb mit Online-Verkäufen über Wasser gehalten – hier hätten sich die Verkäufe fast verdoppelt. „Das gleicht die Umsatzverluste durch die Schließung aber nicht annähernd aus“, so Gödde.

Direkt bei Ladenöffnung um 9 Uhr hatte Berthold Twents von SP: Twents den ersten Kunden im Laden. „Der hatte sich aber vorher telefonisch angekündigt“, ergänzt er. Die Schließung der Verkaufsstelle über mehrere Wochen habe natürlich zu schmerzlichen Umsatzeinbußen geführt. Aber es gebe auch Gutes: „Wir haben viele positive Rückmeldungen von Kunden erhalten, dass wir telefonisch, per Mail oder über Facebook erreichbar waren und unsere üblichen Serviceleistungen erbracht haben“. Dieses Angebot sei rege genutzt worden.

Augenoptiker zählen zu den Gesundheitsberufen, sodass der Optik-Betrieb bei Ganten durchgehend stattgefunden hat, wenn auch mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Seit gestern ist auch der Bereich Uhren und Schmuck wieder geöffnet. Inhaberin Julia Ganten achtet auf alle Sicherheitsmaßnahmen, hat für sich und ihre Mitarbeiter Face Shields (Gesichtsvisiere) bestellt. „Mit Mundschutz verstehen uns die Kunden schlechter“, hat sie festgestellt. Bei Sehtests zum Beispiel sind ab sofort auch die Kunden gehalten, Mundschutz zu tragen – selbstgenähte Exemplare hält Julia Ganten bereit.

Die Innenstadt im Blick hat Bernhard Mensing von seinem Geschäft für Bürobedarf und Geschenkartikel. „Es ist ruhig“, stellte er gestern Vormittag fest. Es werde wohl noch dauern, bis der Wirtschaftsmotor wieder anspringe. In seinem Geschäft sei jetzt wieder mehr Bewegung, nachdem er in der Lockdown-Phase nur mit Zeitschriftenverkauf und Lotto am Markt war.

Pro-Gescher-Chef Reiner Böwing hat keine Zweifel, dass der Corona-Lockdown notwendig war. Aus geschäftlicher Sicht sei jede Lockerung, die mit Blick auf die Pandemie vertretbar sei, „hilfreich und wünschenswert“. Besonders schwierig bleibe die Lage für die Gastronomie – da könne man nur hoffen, dass möglichst viele Betriebe überlebten. Das Stadtmarketing habe bis zum Sommer alle Events (einschließlich Stadtfest) gecancelt. Was im Herbst möglich sei, müsse man schauen.