Sommerfest in Haus Hall fällt aus

Gescher. Die Stiftung Haus Hall sagt ihr traditionelles Sommerfest auf dem Stiftungsgelände in Gescher ab. Es war für den 25. Juni geplant. Den Anstoß für die Entscheidung gab die Empfehlung der Gesundheitsbehörden, zur Eindämmung des Coronavirus bis zum 31. August auf Großveranstaltungen zu verzichten. „Die Entscheidung schmerzt uns sehr, aber die Gesundheit der uns anvertrauten Menschen und unserer Gäste hat oberste Priorität“, sagt Dr. Thomas Bröcheler, Geschäftsführer der Stiftung Haus Hall. „Viele Betreute gehören Risikogruppen an.“ Lukas Tekampe, Abteilungsleiter des Treffpunkts Mensch und mit der Organisation des Festes betraut, ergänzt: „Für die Menschen in Haus Hall tut es mir besonders leid. Für viele ist das Sommerfest der große Höhepunkt des Sommers, auf den sie sich das ganze Jahr über freuen.“ Rund tausend Gäste zieht das Sommerfest in Haus Hall jedes Jahr an, traditionell beteiligen sich auch viele Gescheraner.

Von Allgemeine Zeitung