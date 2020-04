Feuer im Wald schnell gelöscht

Gescher (ffg). Zu einem Kleinfeuer in einem Wald in Büren wurde die Feuerwehr am Mittwochnachmittag gerufen. Der Anrufer nutzte dazu zur Orientierung die im letzten Jahr angebrachten Rettungspunkte und nannte die dort angebrachte Rettungspunktnummer „GES 026“. So konnte die Feuerwehr diesen Punkt schnell in Büren an der Waldkapelle ausmachen. Dem Anrufer ist es zudem durch die frühe Meldung zu verdanken, dass das Feuer auf etwa zwei mal zwei Meter begrenzt werden konnte. Die Wehrmänner löschten die Brandstelle mit Wasser und gruben sie um, um etwaige Glutnester im Boden auszuschließen. Aufgrund der derzeit hohen Waldbrandgefahr gibt die Feuerwehr dringliche Verhaltenshinweise: Nicht im Wald rauchen oder offenes Feuer entfachen, auch aus dem Auto keine Zigarettenreste achtlos rauswerfen und Zufahrten für die Feuerwehr stets freihalten. Foto: Feuerwehr

Von Allgemeine Zeitung