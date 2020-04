Erstkommunionfeiern im Herbst

Gescher. Wie die Kirchengemeinde St. Pankratius und St. Marien mitteilt, sind alle geplanten Erstkommunionfeiern abgesagt und werden in den Herbst verschoben. Die neuen Termine sind (unter Vorbehalt): 27. September, 4. und 11. Oktober. Bezüglich der Firmungen wartet die Gemeinde noch auf neue Vorgaben vom Bistum Münster, sodass im Moment noch nicht gesagt werden kann, ob und wann diese gefeiert werden können. Die Bücherei startet voraussichtlich wieder in der Woche nach dem 3. Mai. Das Team arbeitet ein Konzept aus, in dem alle Corona-Vorschriften berücksichtigt werden und wird rechtzeitig darüber informieren. Die Teams vom Kaufhaus No. 10 und vom Babykorb sind wieder aktiv und stellen jetzt auf die Frühjahrsgarderobe um. Wann allerdings die beiden Geschäfte wieder öffnen werden, ist noch unklar. Auch hier wird derzeit nach passenden Lösungen gesucht.

Von Allgemeine Zeitung