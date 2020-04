Unterricht mit neuen Regeln

Alle Jugendlichen und Erwachsenen waren mit Masken ausgestattet, saßen an Einzelplätzen und hielten auch in den Pausen auf dem Schulhof den Mindestabstand ein, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Alle Schüler und Lehrer hätten sich sehr diszipliniert verhalten. Während am Donnerstag und Freitag Deutsch, Mathe und Englisch auf dem Stundenplan standen, werden ab nächster Woche alle Fächer unterrichtet. Der Schultag endet auch dann (anders als gestern berichtet) nach der sechsten Stunde. Manemann-Kallabis erläutert: „Die jetzigen Planungen gelten bis zum 8. Mai. So können wir flexibel auf mögliche Änderungen ab dem 4. Mai reagieren.“