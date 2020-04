Gilde plant Fotoaktion als Zeichen der Verbundenheit

Gescher. Auch das Vereinsleben der St.-Pankratius-Schützengilde muss in der aktuellen Pandemie-Situation Einschränkungen hinnehmen. Bis zur letzten Sekunde hatten alle gehofft, dass es doch noch irgendwie klappt, nun müssen allerdings auch das seit 15 Jahren stattfindende Maibaumaufstellen der Schützengilde und das anschließende Frühlingsfest der Wirte am Pfingstwochenende abgesagt werden. „Das gebietet schon alleine die Sorge um die Gesundheit der Mitglieder, Ehemaligen und Gäste“, gibt Präsident Peter Schmitz in einem Anschreiben an die Offiziellen des Vereins bekannt. „Das Tandem aus diesen beiden Events hat sich in den letzten Jahren als starker Zuschauermagnet erwiesen, konnte man doch hier mit Freunden und Bekannten bei passender Musik und dem einen oder anderen Getränk ins Gespräch kommen. Daher bin ich mir sicher, dass wir im nächsten Jahr wieder zahlreiche Zuschauer in der Innenstadt am Maibaum begrüßen können“, blickt Schmitz optimistisch auf das Jahr 2021.

Von Allgemeine Zeitung