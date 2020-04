Freibad öffnet frühestens Anfang Juni

Gescher (js). Schwimmfreunde müssen sich noch gedulden: Aus der planmäßigen Öffnung des Freibades Anfang/Mitte Mai wird nichts. „Frühestens zum 1. Juni“, so teilte Bürgermeister Thomas Kerkhoff gestern auf Anfrage mit, werde die Badesaison in Gescher beginnen – natürlich vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen und Vorgaben in der Corona-Krise. Darauf habe sich die Verwaltung in Absprache mit dem Ältestenrat verständigt. Auch die Museen in städtischen Gebäuden – wie das Westfälische Glockenmuseum – bleiben bis Ende Mai vorsorglich geschlossen.

Von Jürgen Schroer