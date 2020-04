Weiterer Corona-Fall in Gescher

Gescher (js). In Gescher gibt es einen neuen Corona-Fall. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind aktuell neun Gescheraner mit Covid-19 infiziert (Stand Samstagmorgen). Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen in der Glockenstadt liegt damit bei 35 (Vortag 34). 25 Patienten haben die Erkrankung überstanden, ein Mann ist leider verstorben. Kreisweit ist die Zahl der Corona-Fälle seit Freitag von 871 auf 874 gestiegen. 669 Patienten sind gesundet, 173 Personen (Vortag 188) sind aktuell infiziert. 32 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben, so die Kreisverwaltung Borken.