DRK-Bereitschaft Gescher in Corona-Behandlungszentren in Bocholt und Legden im Einsatz

Gescher. Seit vier Wochen sind die Mitglieder der DRK-Bereitschaft Gescher in den Behandlungszentren im Europa-Haus in Bocholt und im Dorf Münsterland ehrenamtlich tätig. Und das an sieben Tagen in der Woche. „Für uns sind diese Einsätze selbstverständlich“, sagt Rotkreuzleiter Mark Wierczeyko.