Bis zu 100 Personen dürfen in die Kirche

Die Feier öffentlicher Gottesdienste werde in Nordrhein-Westfalen ab Mai wieder erlaubt sein; dabei müssten Hygiene- und insbesondere Abstandsregelungen eingehalten werden. Wenning: „In unserer Pfarrkirche sind deshalb ab dem 2. Mai Gottesdienste mit bis zu 100 Personen möglich. Um niemanden an der Kirchtüre abweisen zu müssen, ist es nötig, sich für den Besuch der Sonntagsmesse beziehungsweise Vorabendmesse in eine Anmeldeliste einzutragen.“ Diese liegt jeweils ab Montag in der Kirche aus. Die Gottesdienste finden am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 7.30 Uhr, 9.30 Uhr und 11 Uhr jeweils in der Pfarrkirche statt.

Für Werktagsgottesdienste ist keine Anmeldung notwendig. Ein- und Ausgänge sowie Sitzplätze und Gehwege werden gekennzeichnet, um die Einhaltung der Abstandsregeln zu gewährleisten. Die Kommunionspendung geschieht stumm (ohne „Der Leib Christi – Amen“) nur durch den Priester, ohne den Einsatz von Kommunionhelfern. Wenning erläutert: „Der Geistliche desinfiziert sich vor und nach dem Reichen der heiligen Kommunion die Hände. Die Gläubigen werden gebeten, das eigene Gotteslob mitzubringen.“ Des Weiteren bestehe die Möglichkeit, einen Mund-Nasen-Schutz während des Gottesdienstes zu tragen, eine diesbezügliche Maskenpflicht bestehe derzeit allerdings nicht.

Auch die Feier von Hochzeiten und Ehejubiläen ist unter den genannten Voraussetzungen in der Pfarrkirche St. Pankratius möglich. Gleiches gilt für Totenmessen und Wortgottesdienste. In Absprache mit der Stadt Gescher ist für die Verabschiedung in beziehungsweise an der Trauerhalle keine Personenbeschränkung mehr erforderlich; Voraussetzung ist auch hier, dass die Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden. Taufgottesdienste werden im Mai nur im engsten Familienkreis (bis 20 Personen) gehalten.

Die Erstkommunionfeiern 2020 in der katholischen Pfarrgemeinde sind – wie berichtet – auf den 27. September, 4. und 11. Oktober verschoben. In Bezug auf die Firmung werden in enger Abstimmung mit dem Weihbischof verschiedene Optionen erarbeitet. Die Firmbewerber und ihre Familie werden schnellstmöglich informiert, heißt es. Ab dem 2. Mai wird im Bistum Münster auf das Corona-Läuten um 19.30 Uhr verzichtet.