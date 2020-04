Kummer bereite den Landwirten das anhaltend trockene Wetter mit viel Sonnenschein und wenig Regen. Alle hätten noch das Dürrejahr 2018 in Erinnerung, das damals ähnlich begann. Auch das Jahr 2019 war sehr trocken.

„Wir sehnen uns wieder den Regen herbei, diesmal schon ein bisschen früher als im vergangenen Jahr“, sagt er. Im vergangenen Jahr habe sich die extreme Trockenheit erst im Mai/Juni bemerkbar gemacht. In diesem Jahr habe man zunächst den zweitnassesten Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Im März habe es auch noch ausreichend geregnet.

Die Wetterlage in den vergangenen fünf Wochen hätten die Probleme mit der Trockenheit verschärft. Mitte April habe es mal einen Nachmittag gegeben, an dem fünf Liter Niederschlag je Quadratmeter gefallen seien. Aber das sei einfach zu wenig. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen der April stets für ausreichend Regen gesorgt habe.

„Das Gras, das wir für die Kühe benötigen, vertrocknet zunehmend.“ Es sei nicht abzusehen, wann der Himmel wieder seine Schleusen öffne. Die leichten Sandböden würden schnell austrocknen. Noch stehe das Getreide gut, aber zum Wachsen brauche es nun mal Wasser. „Kein Wasser, kein Wachstum“, so einfach lautet die passende Formel. Im Vergleich zu anderen Regionen hätten die Landwirte in Gescher noch den Vorteil, dass sie kaum Gemüse anbauen würden. Das sei im Heidener und Borkener Raum gänzlich anders. Dort müsse man die Felder beregnen, damit die Ernte nicht in Gefahr sei.

Bernhard Bronnert hofft, dass die Verbraucher gerade in diesen Krisenzeiten, wenn vieles auf den Prüfstand gestellt wird, erkennen, wie wichtig die Arbeit in der Landwirtschaft ist. „Wir versorgen die Bevölkerung mit Lebensmitteln“, betont der Ortslandwirt. Er würde sich für die Zukunft wünschen, dass der Landwirtschaft mehr Wertschätzung entgegengebracht würde.