Rohbau soll im August stehen

Sechs Millionen Euro verbaut die Stadt Gescher an dieser Stelle, gefördert mit Mitteln des Landes NRW aus zwei verschiedenen Töpfen. Im Altbau (1720 Quadratmeter Fläche) werden Klassenräume neu organisiert und zeitgemäße Gruppenarbeitszonen hergestellt. Im Erdgeschoss sieht die Planung von Kersting + Gallhoff (Duisburg) Räume zur Betreuung, zum Werken, Essen und Aufhalten vor. Die ehemalige Aula im Dachgeschoss wird umfunktioniert in einen Mehrzweck-/Bewegungsraum und einen Musikraum, unterteilt durch eine mobile Trennwand. Der schöne Parkettboden ist wegen des belasteten Klebers entfernt worden und wird voraussichtlich durch Linoleum ersetzt. Weitere Schadstoffe sind nach Auskunft der Verwaltung im Altbau, der in den Jahren 1875, 1909 und 1926 entstanden ist, nicht entdeckt worden.

Etwa 1050 Quadratmeter Nutzfläche wird der dreigeschossige Neubautrakt haben. Hier entsteht eine ebenerdige Eingangshalle mit Durchgang auf den hinteren Hof. Die Anbindung an den halbgeschossig höhenversetzten Altbau erfolgt über offene Treppenanlagen und einen neuen Aufzug. Sechs der zehn Klassenräume werden hier angesiedelt sein – allesamt ausgestattet mit moderner IT-Infrastruktur, wie Erste Beigeordnete Kerstin Uphues versichert.

Auch kostenmäßig ist bislang, da etwa ein Drittel der Gewerke vergeben sind, alles im grünen Bereich. „Die bisherigen Gebote liegen im kalkulierten Preisrahmen“, sagt Schnieder. Bekanntlich hat der Rat die Ausgaben auf 5,7 Millionen Euro plus 300 000 Euro für die Einrichtung begrenzt. Den Rohbau führt die Firma AS Bau aus Vreden aus – im August soll das Bauwerk stehen. Für die Dauer der Arbeiten sind die Pankratiusschüler in Räumen der Gesamtschule und der Förderschule Haus Hall untergebracht, die neuen Erstklässler werden nach den Sommerferien in Hochmoor unterrichtet.

Bürgermeister Thomas Kerkhoff ist überzeugt, dass die jetzige Lösung nach den vielen Diskussionen im Vorfeld einen „guten Kompromiss“ darstellt. Den Wunsch nach einem Komplettneubau könne er verstehen. Aber Umsetzbarkeit und Bezahlbarkeit einer solchen Lösung seien fraglich, gerade in der jetzigen Corona-Krise. Die Kinder dürften sich auf die neuen Räume freuen.