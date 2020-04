Zweiter Corona-Todesfall in Gescher

Gescher (js). In Gescher gibt es einen zweiten Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion: Wie die Kreisverwaltung Borken mitteilt, ist der Tod eines 71-jährigen Mannes aus Gescher, der bereits in der ersten Aprilhälfte verstorben war, dieser Statistik zugeordnet worden. Mit Stand Dienstagmorgen gibt es somit 36 bestätigte Corona-Fälle in der Glockenstadt. Acht Personen sind derzeit infiziert, 26 Gescheraner haben die Erkrankung überstanden. Auf Kreisebene bleibt die Situation stabil: Es gibt 877 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus, 695 Gesundete und 36 Todesfälle. Die Zahl der aktuell Infizierten ist somit auf 146 (Vortag 155) gesunken.