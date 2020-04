Es bleibt bei 36 bestätigten Infektionen

Gescher (js). Das Corona-Infektionsgeschehen in Gescher und im Kreis Borken bleibt stabil. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, werden in der Glockenstadt mit Stand Donnerstagmorgen acht Infizierte, 26 Gesundete und zwei Todesfälle verzeichnet. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus verharrt also bei 36. Im Kreisgebiet ist die Zahl der aktuell infizierten Personen gegenüber Mittwoch von 138 auf 122 gesunken. 723 Menschen haben die Erkrankung überstanden, 36 sind verstorben. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle liegt somit bei 881.

Von Jürgen Schroer