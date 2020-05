29 Gescheraner haben’s überstanden

Gescher (js). Die Zahl der Corona-Fälle in Gescher und im Kreis Borken steigt in diesen Tagen nur noch leicht. Mit Stand Dienstagmorgen sind in der Glockenstadt 39 Infektionen mit Covid-19 bestätigt (+1). Acht Patienten sind aktuell erkrankt, 29 Gescheraner sind gesundet, zwei sind verstorben. Im Kreisgebiet sind seit Montag vier Fälle hinzugekommen, die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen steigt somit auf 895. 106 Personen sind derzeit infiziert, 752 (+5) Bürger gelten als gesundet. 37 Personen sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.

Von Jürgen Schroer