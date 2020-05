Kinder dürfen wieder auf die Spielplätze

Für viele Kinder und Eltern ist der 7. Mai ein besonderer Tag. Zum einen werden die Grundschüler der 4. Klassen wieder in die Schulen gehen können. Hier haben die Schulleitungen der beiden Grundschulen und der Schulträger in den vergangenen Tagen alles soweit hergerichtet, dass ein Schulbesuch ermöglicht wird. Als weitere wichtige Änderung für Familien teilt Erste Beigeordnete Kerstin Uphues mit, dass die Stadt die kommunalen Spielplätze ab dem 7. Mai wieder zum Spielen freigibt. „Dort sind wie überall die notwendigen Abstände von 1,5 Metern einzuhalten, aber wir können die Spielflächen für die Kinder wieder freigeben und haben die Spielplätze in dieser Woche alle noch einmal kontrolliert“, so Uphues.

Auch im Rathaus gelten ab heute (6. 5.) aktualisierte Regeln. So müssen Bürger bei Terminen analog zur Regelung in den Geschäften verpflichtend Mund-Nase-Masken tragen. „Insofern gilt für externe Besucher im Rathaus nun auch eine Maskenpflicht“, so Kerkhoff. Für die Mitarbeiter wurden Masken durch die Stadt als Arbeitgeber angeschafft. Diese seien aber von den Mitarbeitern nicht verpflichtend zu tragen, vielmehr werde das Tragen im direkten Kontakt mit Bürgern empfohlen. Daneben werden für publikumsintensive Bereiche Trennwände aus Plexiglas („Spuckschutz“) aufgestellt.

Generell bleibt das Rathaus im Kernbereich noch für den freien Publikumsverkehr geschlossen, sodass um eine Terminabsprache per Telefon oder E-Mail gebeten wird. Im Zuge der angesprochenen Lockerung können nun aber auch wieder Termine räumlich im Bürgerbüro stattfinden und ab dem 10. Mai auch wieder Termine im Fachbereich Soziales ausgemacht werden.