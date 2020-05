Eine Neuinfektion in Gescher

Gescher (js). In Gescher gibt es eine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Mit Stand Donnerstagmorgen sind neun Gescheraner erkrankt, 29 sind genesen, zwei Patienten sind verstorben. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in der Glockenstadt liegt damit bei 40. Im Kreis Borken ist die Zahl der Corona-Fälle auf 910 gestiegen – zehn mehr als am Vortag. 777 Personen sind nach Angaben der Kreisverwaltung inzwischen gesundet. 37 Personen sind leider im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Derzeit sind im Kreisgebiet 96 Personen infiziert. Die Telefon-Hotline des Kreisgesundheitsamtes Borken für medizinische Fragen zum Coronavirus unter der Telefonnummer 02861/82-1091 ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr freigeschaltet. Samstags, sonntags und an Feiertagen ist sie von 10 bis 14 Uhr erreichbar.

Von Jürgen Schroer