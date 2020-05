Mit Blickkontakt — ohne Umarmung

Viele Angehörige wollten wissen, wie sie den Muttertag mit ihrem im Altenheim lebenden Verwandten gestalten können. „Einen Spaziergang können die Bewohner dann nicht mit ihren Angehörigen unternehmen“, macht Heimleiter Norbert Arnzen deutlich. Bei der Ankündigung des Ministers seien wohl zunächst falsche Hoffnungen geweckt worden. Denn einen Normalbetrieb werde es vorerst nicht geben.

„Wir steuern die Besuchskontakte“, erläutert Norbert Arnzen und verweist darauf, dass das bereits in den vergangenen Wochen der Fall gewesen sei. Über den jeweiligen Wohnbereich würden Besuchstermine in einem vorgebenen zeitlichen Rahmen vergeben.

Die Besuche würden auf keinen Fall im Bewohnerzimmer möglich sein, um die Infektionsgefahr möglichst gering zu halten. Stattdessen würde die Cafeteria im Erdgeschoss zur Verfügung stehen. Die Fenster dort seien schon vor einiger Zeit präpariert worden, um Gespräche zwischen den Bewohnern im Hause und Angehörigen draußen vor dem Fenster zu ermöglichen. Plexiglasscheiben mit Öffnungen, damit der Schall hindurch kann, sind in den Fensteröffnungen installiert worden.

Die Kapelle in der Einrichtung sei geräumig genug, um dort Gespräche eines Bewohners mit zwei Angehörigen gleichzeitig möglich zu machen, sagt Arnzen. Er vertraut auf das Verantwortungsbewusstsein der Angehörigen, die zum Wohle aller Bewohner kurze Kontakte – ohne Umarmung – bevorzugen sollten.

Dass die Besucher registriert werden, sei ebenfalls schon länger Routine im Altenheim St. Pankratius. Auch ein Hygienekonzept werde konsequent umgesetzt.

Dr. Alfred Knierim, Geschäftsführer des Seniorenstifts Berkelaue, macht deutlich: „Das Besuchsverbot ist ab dem Muttertag nicht komplett aufgehoben.“ Es seien aber ab diesem Zeitpunkt Besuche unter massiven Einschränkungen möglich. Die Eingangstür sei weiterhin geschlossen. Die Angehörigen müssten sich auch künftig durch Klingeln bemerkbar machen. Mit einem Stirnthermometer werde die Temperatur jedes Besuchers gemessen, um eine akute Infektion mit dem Corona-Virus auszuschließen. Jeder Besucher müsse einen Mundschutz tragen. In der Einrichtung würden Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. Der Besuch werde auf eine Stunde pro Besucher und Tag begrenzt. Jeweils zwei Angehörige dürften einen Bewohner gleichzeitig besuchen.

Dr. Alfred Knierim wirbt um Verständnis für diese Regelungen. „Sie dienen dem Schutz aller Bewohner“, sagt er. Es sei ein großes Glück, dass es in den drei Pflegeheime, die er in Gescher, Coesfeld (Seniorenstift „Alte Weberei“) und Billerbeck (Seniorenstift Baumberge) betreibt, noch keine mit dem Corona-Virus infizierten Bewohner gegeben habe.

Auf dem Gelände des Seniorenstifts Berkelaue in Gescher wird es ein Zelt der Begegnung geben, in dem sich Bewohner und Angehörige treffen und erstmals seit Wo

chen wieder gegenseitig in die Augen blicken können. Ein solcher Pavillon werde auch im Seniorenstift Baumberge in Billerbeck aufgestellt. Im Seniorenstift „Alte Weberei“ in Coesfeld habe man separate Räume zur Verfügung, in denen solche Begegnungen auf Abstand möglich seien.

Das Ministerium hat erkannt, dass nicht nur das Corona-Virus eine große Gefahr für die Bewohner von Pflegeheimen ist, sondern auch die soziale Isolation erhebliches seelisches Leid und körperliche Schäden verursachen könne.

Für alle Einrichtungen gilt, dass gerade für den Muttertag die Besuche im Vorfeld angekündigt werden sollen. „Wir befürchten, dass wir am Sonntag überrannt werden“, sagt Dr. Knierim. Menschenansammlungen vor den Pflegeheimen müssten vermieden werden. Um die Besuche am Sonntag zu organisieren, seien mehr Mitarbeiter als sonst in den Pflegeheimen im Einsatz.

Dr. Alfred Knierim appelliert an die Angehörigen, ihre Besuche – wenn möglich – auf andere Tage zu legen. Denn die neuen Regelungen seien dann immer noch in Kraft.