Zahl der Infizierten steigt wieder

Gescher (js). Das dramatische Infektionsgeschehen bei der Coesfelder Firma Westfleisch wirkt sich auch im Kreis Borken aus, weil hier zahlreiche Beschäftigte dieses Unternehmens – oft ausländische Werkvertragsbeschäftigte – untergebracht sind. In Gescher sind in diesem Kontext bislang sechs positive Fälle bestätigt worden. Die Zahl der aktuell Infizierten in der Glockenstadt (Stand Sonntagmorgen) steigt damit auf 14. 29 Gescheraner sind gesundet, zwei verstorben. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Borken liegt bei 934. Davon sind 796 Personen inzwischen gesundet, 37 Personen sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Somit sind derzeit im Kreisgebiet 101 Personen infiziert.

Von Jürgen Schroer