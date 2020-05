Ausstellung schlanker und attraktiver

Seit dem Start 1995 hatte die Sammlung immer weiterer Gegenstände das Museum – mangels Lagerraum – übervoll werden lassen und war dadurch unübersichtlich geworden. Nach dem Motto: „Weniger ist mehr“ wurde inzwischen etwa ein Drittel der Exponate in ein Depot gebracht, das nach langer Suche schließlich im Herbst letzten Jahres in einem privaten Keller in Museums-Nähe gefunden wurde. Der Ersatz der Stuhlsammlung durch Klappstühle schafft zusätzlich Platz.

Aber auch inhaltlich hat sich einiges getan: Viele Gegenstände wurden umgestellt und thematisch geordnet. Eine Fülle von Bildern bringt Farbe ins Museum. Im Eingangsbereich lockt nun ein riesengroßes Bienenfoto die Besucher ins Museum. Neu im Eingangsbereich ist ebenso eine kleine „Sonderausstellung“, die zukünftig regelmäßig eine besonderes Thema rund um die Imkerei herausstellt. „Smoker und Imkerpfeifen“ sind das erste Thema, mit dabei auch die Stadtlohner Pottebäcker-Pfeife.

Die umfangreiche Bernsteinsammlung mit Millionen Jahre alten Einschlüssen von Insekten und noch seltener Bienen bildet nunmehr den Rahmen für die Frühgeschichte der Biene und der Imkerei bis zum Mittelalter. Gleichzeitig wurde hier ein kleiner Kinderbereich mit Mal-Tisch, Bienenstempel, Puzzle und Kinderbüchern zur Imkerei eingerichtet. Die Vielfalt der Korbimkerei ist Schwerpunkt in einem weiteren Raum. In einem Teilbereich wird hier zudem zum Insektensterben und Natur- und Umweltschutz informiert. „Das Thema ist aber noch in Arbeit“, erläutert Museumsleiter Klaus Kreyelkamp.

Die Imkerei des 19. und 20. Jahrhunderts mit den verschiedensten Bienenkästen und -häusern als auch Imkerwerkzeugen sind ein weiteres Thema. Außerdem wird die Schwarmbildung als natürliche Form der Vermehrung anschaulich vermittelt. Die unterschiedlichen Arten der Honiggewinnung vom Mittelalter bis heute, aber auch die Qualitätsmerkmale des Deutschen Imkerbundes mit seinem bekannten Etikett für Deutschen Honig sind in einem weiteren Raum dargestellt. Zwei lebende Bienenvölker in Rähmchen- bzw. Wildwabenbau sorgen immer wieder für spannende Momente, wenn diese (hinter Glas) geöffnet werden.

Im nächsten Raum wird die Honigbiene, ihre Lebensweise und ihre Bedeutung für die Natur dargestellt und erläutert. Ebenso die Aufgabenverteilung und Arbeitsweise in einem Bienenstock. Ein Film bietet zudem in knapp 14 Minuten einen umfänglichen Einblick in die Imkerei im Jahresverlauf.

Neu ist hier der Schwerpunkt „Wildbienen“. Mit dieser Bezeichnung werden alle anderen Bienen, Wespen, Hummeln und Hornissen von den Honigbienen unterschieden. In Deutschland leben zurzeit noch ca. 560 Arten, davon sind etwa 250 vom Aussterben bedroht. Hummel-, Wespen- und Hornissennester sind zu sehen, aber auch die Anleitung für den richtigen Bau eines Insektenhotels gibt es zum Mitnehmen. In einem kleinen Shop können neben Honig, Propolis-Cremes, Bienenwachskerzen und einigen Bienensouvenirs auch verschiedene Broschüren erworben werden.

7 Das Museum ist am kommenden Sonntag (17. 5.) von 11 - 18 Uhr geöffnet. Erfahrene Imker stehen mit ihrem Wissen gerne für Erklärungen zur Verfügung. Ansonsten ist das Museum auf Anfrage geöffnet. Kontakt: Stadtinformation Gescher, Tel. 02542/98011.