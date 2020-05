Gescher hat die meisten Infizierten im Kreis

Gescher (js). 18 Gescheraner sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Damit ist Gescher derzeit (Stand Dienstagmorgen) die Kommune mit den meisten Infektionen im Kreis Borken, gefolgt von Ahaus (17) und Bocholt (12). Ursächlich dafür ist – wie berichtet – das Infektionsgeschehen beim Coesfelder Schlachtbetrieb Westfleisch. Zahlreiche Mitarbeiter dieses Unternehmens, vor allem ausländische Werkvertragsbeschäftigte, sind im Kreis Borken untergebracht. Bislang gab es insgesamt 18 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen in diesem Zusammenhang, davon zehn in Gescher. Weitere Testergebnisse stehen noch aus, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Glockenstadt liegt jetzt bei 50 (+1). 30 Gescheraner sind inzwischen wieder genesen, zwei Personen sind verstorben. Im Kreis Borken sind bislang (Stand Dienstagmorgen) 966 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden (+ 28). 809 Personen haben die Erkrankung überstanden, 37 Personen sind leider im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Somit sind derzeit im Kreisgebiet 120 Personen infiziert – 27 mehr als am Montag.

Von Jürgen Schroer