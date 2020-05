Ausgebrochene Rinder eingefangen

GescheR (ffg). Ihre Allround-Einsatzfähigkeit stellten die Gescheraner Feuerwehrmänner am Dienstag unter Beweis. Gegen 11.40 Uhr wurden sie zum Schüringsweg gerufen. Dort mussten im Bereich der Berkel zwölf Rinder eingefangen werden, die von einem Feld ausgebüxt waren und sich auf der Straße und in einem Waldstück aufhielten. Zusammen mit dem Besitzer wurden die Rinder eingefangen, um dann in einen Viehtransporter verladen zu werden. Nach einer Stunde war der „tierische“ Einsatz beendet.

Von Allgemeine Zeitung