Waschmaschine in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ist am frühen Dienstagabend eine Waschmaschine im Keller eines Wohnhauses am Ebbingshof in Brand geraten. Die Feuerwehr war rasch zur Stelle und ging mit mehreren Trupps vor, um den Brand zu löschen. Rettungsdienst und DRK kümmerten sich um die fünf Bewohner, von denen drei mit Verdacht auf Rauchgasverdichtung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Wehrmänner beförderten die verbrannte Waschmaschine nach draußen und befreiten die Räume schließlich per Lüfter vom Rauch. Am Gebäude entstand nur geringer Sachschaden. Foto: js

Von Allgemeine Zeitung