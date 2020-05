Gas strömt aus defekter Leitung

Feuerwehr auf Hof in Estern im Einsatz

Gescher (ffg). Zu einer Gasausströmung wurde die Feuerwehr Gescher am Mittwochmorgen in die Bauernschaft Estern gerufen. Der Hofbesitzer und ein anwesender Installateur hatten eine defekte Gasleitung als Ursache für Gasgeruch ausgemacht, den Haupthahn geschlossen und die Feuerwehr alarmiert. Während zur Sicherheit ein Löschangriff vorbereitet wurde, ging ein Trupp unter Atemschutz in den Stall vor, um die Gaskonzentration zu messen. Nachdem dem Freimessen wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt, um den Stall zu belüften. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz für die Gescheraner Wehr beendet.