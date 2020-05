Gescher. Anne Kortüm will hauptamtliche Bürgermeisterin in Gescher werden. Nach Klaus Schonnebeck (SPD) und Karin Ostendorff (CDU) tritt die 57-jährige Juristin als unabhängige Kandidatin bei der Wahl am 13. September an. „Die Aufgabe reizt mich sehr, da kann ich nicht widerstehen“, sagte die gebürtige Gescheranerin im Gespräch mit unserer Zeitung.

Von Jürgen Schroer