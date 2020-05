Wiedersehensfreude überwiegt

„Das ist gerade für die Grundschüler wichtig, weil sie feste Bezugspersonen brauchen“, erläutert Birgit Knauer. Jedes Kind habe auf diese Weise die Möglichkeit, bei dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin einmal in der Woche Unterricht zu bekommen. Die Schulklassen sind geteilt worden, um während des Unterrichts die Abstandsregelung einhalten zu können. Jede Gruppe hat auf diese Weise bis zum Beginn der Sommerferien Ende Juni noch sieben Unterrichtstage.

Der letzte Schultag vor den Ferien, der 26. Juni, ist für das vierte Schuljahr vorgesehen. „Damit können wir diesen Kindern zumindest in einem gemeinsamen Rahmen einen schönen Abschluss bereiten“, sagt Birgit Knauer. Sie ist froh, dass das Schulamt das von ihr bevorzugte Klassenlehrer-System als tragfähig angesehen habe.

Auch Petra Roters, Rektorin der Von-Galen-Schule, hat dieses System gern übernommen. „Wir kooperieren ganz hervorragend miteinander“, sagt Birgit Knauer.

Beide Rektorinnen zeigen sich dankbar für die gute Unterstützung des Schulträgers, der Stadt Gescher. So konnte unter anderem ein durchdachtes Hygienekonzept konsequent umgesetzt werden. Markierungen auf dem Fußboden weisen die Kinder darauf hin, dass sie Abstand halten müssen.

„Das klappt in der Regel auch sehr gut“, sagt Petra Roters. Wenn auch gerade die Erstklässler in ihrer Wiedersehensfreude nochmal daran erinnert werden mussten. „Sie wollten ihre Klassenlehrerinnen umarmen. Das geht natürlich zurzeit nicht“, sagt die Rektorin.

Auf dem Pausenhof hätten die Kinder ein neues Spiel für sich entdeckt. Sie spielen Poolnudel-Fangen. „Die 1,60 Meter lange Poolnudel eignet sich hervorragend, um beim Spielen Abstand zu halten“, sagt Petra Roters. Die Spielgeräte würden natürlich stets desinfiziert.

Auch in die Gesamtschule kehren nach und nach die Schüler zurück. Die Zehntklässler, die den Anfang gemacht haben, hätten sich inzwischen an ihren neuen Schulalltag gewöhnt, berichtet Schulleiter Bernhard Manemann-Kallabis. Während der 10. Jahrgang bis Pfingsten täglich unterrichtet wird, findet der Unterricht in den anderen Jahrgängen jeweils an einem Tag in der Woche statt.

„Der organisatorische Aufwand ist enorm“, kommentiert der Schulleiter. Viel mehr Abstimmungsarbeit als sonst sei erforderlich. Und diese erfolge überwiegend auf digitalem Wege. „Die Kommunikation ist grundlegend anders geworden“, sagt Manemann-Kallabis.

20 Prozent des Lehrerkollegiums seien noch im Homeoffice, sodass nicht alle 70 Lehrkräfte für den Präsenz-Unterricht zur Verfügung stehen würden. „Diese Kollegen gehören aus unterschiedlichen Gründen zur Risikogruppe“, weiß Manemann-Kallabis. Sie würden die übrigen Kollegen von zu Hause aus unterstützen, aber auch damit hadern, dass sie nicht zur Schule kommen dürfen.

Seit den Osterferien sei die Gesamtschule mit der neuen Kommunikationsplattform IServ ausgestattet, die in Kooperation mit dem Schulträger installiert worden sei. Auf diese Weise hätten das Homeschooling und damit der Kontakt zwischen Lehrern und Schülern weiter verbessert werden können. „Damit erreichen wir die meisten Schüler“, sagt der Schulleiter. „Aber wenn wir uns digital auf den Weg machen, müssen wir auch an sozial benachteilige Familien denken“, kommentiert Manemann-Kallabis.

„Manchmal fehlt bei den Schülern zu Hause der Rechner, im schlimmsten Fall ist kein WLAN vorhanden“, fügt er hinzu. In diesem Fall habe der Lerncoach aktuell eine wichtige Aufgabe. Er versorge manchen Schüler mit Lernmaterial, das er tatsächlich dem Schüler nach Hause bringe.

Gute Lernergebnisse während des Homeschoolings würden am Ende auch in die Benotung einfließen. Denn schließlich sollen die Schüler am Ende des Schuljahres auch Zeugnisse bekommen. Die Zehntklässler schreiben in diesem Jahr keine Abschlussarbeiten, sondern ganz normale Klassenarbeiten in Deutsch, Mathematik und Englisch.