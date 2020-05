Mit Beflaggung Zeichen setzen

Thomas Kersting kommentiert dazu: „Unsere Feste nicht feiern zu können, schmerzt das Schützenherz, und die Enttäuschung ist sicherlich groß.“ Doch das Corona-Virus mache leider auch vor dem Schützenwesen und der bevorstehenden Schützenfest-Saison nicht halt. „Die Gefahr der Ansteckung wäre beim Frühjahrsfest und beim Schützenfest viel zu groß“, sagt Kersting und fügt hinzu: „Mit Blick auf die Eindämmung der Pandemie halten wir die Entscheidung der Regierung für absolut angebracht. Die Gesundheit aller Vereinsmitglieder und unserer Besucher hat höchste Priorität.“

Das amtierende Königspaar (Edmund Stockhorst und Irmgard Schlüter) und das Silberkönigspaar (Uwe Weiss und Heike Wehoff) würden ein weiteres Jahr im Amt bleiben und die Gilde repräsentieren. Die Vertragspartner für das Schützenfest 2020 und das Frühjahrsfest 2020 hätten sich angesichts der Absagen „verständnisvoll“ gezeigt und würden keinerlei Ansprüche anmelden. Dafür sei die Harwicker Gilde sehr dankbar.

Als Zeichen der Verbundenheit – auch zu den übrigen Schützenvereinen in Gescher und Hochmoor – ruft die St.-Ludgerus-Schützengilde alle Mitglieder auf, ihre Häuser ab dem 20. Mai zum Auftakt der Schützenfestsaison wie zum Schützenfest üblich zu beflaggen. Thomas Kersting kommentiert dazu: „Die gemeinsame Beflaggung aller soll ebenfalls die Hoffnung auf bessere Zeiten ausdrücken und ein wenig über die soziale Isolation hinwegtrösten.“ Die Entscheidung darüber, ob das Frühjahrsfest im nächsten Jahr nachgeholt werde oder ob es beim Zwei-Jahres-Rhythmus bleibe (das nächste Frühjahrsfest wäre dann 2022) werde zu einem späteren Zeitpunkt getroffen, teilt Kersting mit. Somit bleibt vorerst das Kinderkönigspaar 2018 mit Joos Pietruschka und Sophie Charbon im Amt.

Fest im Blick haben die Schützen bereits ihr Schützenfest 2021, das sie vom 29. bis 31. Mai feiern möchten. Durch eine Ausschreibung sei dieses Fest an Hermann Hüwe und sein Team vergeben worden. Die Jubelkönigspaare und Vereinsjubilare sollen voraussichtlich in der Generalversammlung im November dieses Jahres geehrt werden. Die St.-Ludgerus-Schützengilde lädt alle Mitglieder ein, an einer Befragung teilzunehmen. Sie sollen sich dazu äußern, wie sie in Zukunft Schützenfest in Harwick feiern wollen. Der Vorstand möchte ein Meinungsbild zum Schützenfest-Termin sowie zum Ablauf abfragen. Das Schützenfest ist bisher am Wochenende nach Pfingsten von Samstag bis Montag gefeiert worden. Eine Vorverlegung von Freitag auf Sonntag wäre denkbar. Auch wird danach gefragt, unter welche Umständen sich die Schützen vorstellen können, Teil der Throngemeinschaft zu werden. Auch Anregungen und Wünsche sollen die Mitglieder im Rahmen der Befragung äußern.

Der Vorstand bittet die Ludgerus-Schützen darum, die ausgefüllten Fragebögen bis zum 10. Juni an den 1. Vorsitzenden Thomas Kersting zurückzusenden oder sie in die Box in der Allianz-Versicherung Christian Nolte („Harwicker Botschaft“) zu werfen.