Noch 17 Corona-Patienten

Gescher. Wieder ist eine mit dem Coronavirus infizierte Person in Gescher gesund geworden, ohne dass andererseits jemand erkrankt wäre. So weist die aktuelle Statistik des Kreises für Gescher 33 gesundete Personen und nur noch 17 aktuell an Covid-19 erkrankte Menschen aus. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in Gescher ist damit bei 52 geblieben. Kreisweit wurden mit 993 zwei neue Infektionen gezählt, eine Person verstarb am Wochenende.

Von Allgemeine Zeitung