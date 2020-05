Corona-Zahlen in Gescher stabil

Gescher (js). Keine Veränderungen gegenüber Sonntag: In Gescher leben mit Stand Montagmorgen 17 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind. Nach Angaben der Kreisverwaltung Borken sind 33 Gescheraner inzwischen genesen, zwei sind in Verbindung mit dem Virus verstorben. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle in der Glockenstadt liegt damit bei 52. Im Kreis Borken ist die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus auf 1003 gestiegen (+ 10). Davon sind 828 Personen inzwischen gesundet. 38 Menschen sind leider im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Derzeit sind im Kreisgebiet damit 137 Personen infiziert (+ 9). Die aktuellen Informationen und die Zahlen aus den Städten und Gemeinden des Kreises Borken sind online im „Corona-Dashboard“ zu finden: www.kreis-borken.de/corona-dashboard-web.

Von Jürgen Schroer