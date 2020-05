Gescher. 2020 ist ein außergewöhnliches Jahr. Die Corona-Krise stellt die Welt der Erwachsenen, vor allem aber die der Kinder völlig auf den Kopf. Um in der aktuellen Situation ein wenig Abwechslung und ein Hauch von Schützenfestgefühl aufkommen zu lassen, haben sich die St.-Pankratius-Schützen bis zum Ferienbeginn etwas Besonderes einfallen lassen. Dafür brauchen sie die tatkräftige Unterstützung aller Gescheraner Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Egal ob mit Buntstift, Filzer, Tusche oder Fingermalfarben soll ein Bild unter dem Motto „Mal dein schönstes Schützenfestbild“ entstehen. Mitmachen lohnt sich, denn es gibt tolle Preise (Pizza, Eis) zu gewinnen! Die Teilnahme geht so: Entweder das fertige Bild mit Namen, Anschrift und Alter des Kindes bei Peter Schmitz, Zur Rauschenburg 2, in den Briefkasten werfen. Oder das Bild gut sichtbar fotografieren und mit allen Angaben an folgende E-Mail-Adresse schicken: info@pankratius-schuetzengilde.de. Die Teilnehmer willigen ein, dass die Schützengilde die Bilder und Namen der Kinder in den sozialen Medien und auf ihrer Homepage veröffentlichen darf. Einsendeschluss ist der 19. Juni 2020.

Von Allgemeine Zeitung