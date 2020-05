Investor stellt Konzept für modernes E-Center vor

Gescher (js). Viele Gescheraner wünschen sich, hier im Ort in einem nach modernsten Standards eingerichteten Lebensmittelmarkt einkaufen zu können. Die Erfüllung dieses Wunsches rückt näher: In der Bauausschuss-Sitzung am kommenden Dienstag (26. 5.) werden die Pläne für ein Edeka-Center im Bereich Bahnhofstraße/Pankratiusstraße vorgestellt. Gleichzeitig soll für den bestehenden Aldi-Markt an der Fabrikstraße ein Ersatzbau kommen. Die öffentliche Sitzung findet ab 18 Uhr unter den üblichen Sicherheitsvorkehrungen im großen Rats-Saal statt.

Von Jürgen Schroer