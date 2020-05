Der Zutritt erfolgt nur mit entsprechendem Mund-Nasen-Schutz, der Abstand in der Warteschlange und im Geschäft von 1,50 Meter zu anderen Kunden und den Ehrenamtlichen muss eingehalten werden. Die Anzahl der Kunden, die sich gleichzeitig im Verkaufsraum aufhalten, ist auf fünf begrenzt. Zum Schutz der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ist in den Kassenbereichen eine durchsichtige Trennwand („Spuckschutz“) installiert worden.

An den kommenden Dienstagen, 26. Mai und 2. Juni, erfolgt in der Zeit von 9 Uhr bis 11 Uhr ausschließlich – in beiden Geschäften – die Annahme von Kleidungsstücken und Babysachen sowie Dingen „rund ums Kind“. Dazu zählen Kinderwagen, Kinderstühlchen, Kinderbetten, Laufstall, Kindersitz und so weiter. Es wird darum gebeten, nur gut erhaltene Sommerkleidung abzugeben, da momentan in den Lagerräumen wenig Platz für Herbst- und Winterkleidung vorhanden ist.

Ab Mittwoch, 10. Juni, können in beiden Einrichtungen dann wie gewohnt an allen Öffnungstagen wieder Kleidung und Bücher erworben und auch abgegeben werden.