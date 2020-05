Zahl der Infizierten sinkt deutlich

Gescher (js). Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der Corona-Infizierten in Gescher. Mit Stand Mittwochmorgen sind nach Angaben der Kreisverwaltung Borken noch elf Gescheraner erkrankt – neun weniger als am Dienstag. 43 Personen sind genesen, zwei verstorben. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen in der Glockenstadt liegt unverändert bei 56. Im Kreis Borken sind bis dato 1090 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden (+ 31). Davon sind 930 inzwischen gesundet (+ 26). 38 Personen sind leider im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Derzeit sind im Kreisgebiet somit 122 Personen infiziert (+ 5).

