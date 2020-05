Dackelflüsterin Johanna

Heute ist Johanna acht Jahre alt. Sie wird in einer Familie groß, wo schon immer Hunde zum Alltag dazugehören. Aktuell leben bei der Familie die drei Dackel, Anni, Frida und Amsel. Sabrina Winnemöller züchtet Rauhaardackel. Alle Familienmitglieder sind im Ortsverein Dorsten des Deutschen Teckelklubs aktiv. „In Gescher gibt es leider bisher noch keinen solchen KLub“, sagt Sabrina Winnemöller.

Johannas Eltern und ihr Bruder sind außerdem leidenschaftliche Jäger. „In der Jägersprache heißen die Dackel Teckel oder auch Dachshund“, sagt Sabrina Winnemöller und fügt hinzu: „Wir sind viel mit den Vierbeinern in der Natur unterwegs, Johanna war schon immer mit dabei.“

Selbst wenn die Eltern zum Ansitzen gehen, begleitet Johanna sie und hat den Dackel immer bei sich.

Das Mädchen entdeckte schließlich den Spaß und die Liebe an der Ausbildung der Hunde. Vor zwei Jahren habe sie damit begonnen, die damals dreijährige Dackeldame Frida zu trainieren. Sabrina Winnemöller berichtet: „Aus Training und Prüfungen wurde so viel Ehrgeiz, dass Johanna eine Prüfung nach der anderen mit Bravour ablegte.“ Von der normalen Begleithunde-Prüfung bis zur Prüfung mit Verkehrssicherheitsteil in Theorie und Praxis. Auch Ausstellungen besucht die Achtjährige gerne.

Auf den Hundeplätzen sei sie immer das einzige teilnehmende Kind, aber die Erwachsenen könnten sich teilweise „eine Scheibe von ihr abschneiden“, sagt ihre Mutter voller Stolz auf ihre Tochter und fügt hinzu: „Sie ist so konsequent zu den Hunden, dass Fehler nur selten passieren.“

Im März dieses Jahres folgte dann der Höhepunkt der jungen Hundeausbildungszeit von Johanna. Sie wurde in der Delegiertenversammlung des Deutschen Teckelklubs – Landesverband Westfalen – als erstes Kind in Nordrhein-Westfalen überhaupt für ihre Leistungen geehrt. Sabrina Winnemöller kommentiert: „Wir als Eltern sind einfach nur stolz und unterstützen sie, wo es nur geht.“

Jetzt sei Johanna mit der Ausbildung von Hündin Anni beschäftigt. Sie habe immer noch so eine riesige Freude an der Arbeit mit den Hunden. „Unsere Vierbeiner lieben sie unheimlich doll“, davon ist Sabrina Winnemöller überzeugt. Es sei eine Freude, sie bei der Arbeit zu beobachten.

Johanna selbst kann sich selbst nicht erklären, warum die Arbeit mit ihren Dackeln so gut funktioniert. Eines sei klar: Auch sie liebt die Tiere heiß und innig und verlangt ihnen gleichzeitig einiges ab, wenn es um das Überprüfen der Grundgehorsamkeit des Hundes geht oder dessen Verhalten im Straßenverkehr und gegenüber Passanten oder wenn sie die Dackel mit oder ohne Leine führt.

Mutter Sabrina Winnemöller hat eine Idee, worin das Geheimnis vom guten Miteinander zwischen Johanna und den Dackeln liegt. „Kinder denken nicht groß über die Dinge nach, wie es Erwachsene oft tun. Kinder handeln einfach.“

Wenn Johanna nach ihrem Berufswunsch gefragt wird, antwortet sie spontan, dass sie in die Hundestaffel der Polizei aufgenommen und auf diese Weise Diensthundeführerin werden möchte.

