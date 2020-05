SPD stellt am Dienstag ihr Kandidatenteam auf

Gescher. Trotz Corona gehen die Vorbereitungen auf die Kommunalwahlen weiter. Bisher gehen alle davon aus, dass es beim 13. September 2020 bleibt. Aus diesem Grund hat die SPD ihre Mitglieder in Gescher zur nächsten Mitgliederversammlung eingeladen. Inhaltlich wird es darum gehen, die Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl zu bestimmen. Bei einer Personalie hat sich die SPD schon festgelegt. Sie wird Klaus Schonnebeck als Bürgermeisterkandidaten aufstellen. Als Leiter des Amtes 68 Baubetriebshof in Borken und in verschiedenen anderen beruflichen Stationen hat er Verwaltungs- und Führungserfahrung sammeln können. Und auch für die vielen Großprojekte, die in Gescher in den nächsten Jahren umgesetzt werden müssen, bringt er als Bauingenieur die notwendige Erfahrung mit, heißt es.

Von Allgemeine Zeitung