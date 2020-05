Das erste Mal in der Vereinsgeschichte fällt das große Fest in Hochmoor aus. Aufgrund des Großveranstaltungsverbots bis Ende August bleibt ihm keine andere Wahl, teilt der Verein mit. In einem Video auf Facebook richtet Schlautmann sich an die Mitglieder und Freunde des Vereins und erklärt die Situation. Um die Mitglieder und andere zu schützen, wollen die Hochmooraner auch dann auf ein Schützenfest verzichten, wenn es kurz vor dem geplanten Schützenfesttermin weitere Corona-Lockerungen geben sollte.

Der Vorstand hat mit dem Festwirt, der Band und den Musikvereinen über mögliche Alternativen gesprochen. Die Schützen hoffen darauf, dass die Situation bald überstanden ist und sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder ein Fest feiern können – spätestens dann im Sommer 2021. Josef Schlautmann und Vizepräsident Daniel Bierut sind sich aber einig: „Auf jeden Fall legen wir zumindest im kleinen Kreis am Ehrenmal einen Kranz nieder und gedenken der Verstorbenen.“

Die Throngemeinschaft um Königin Britta Koopman und König Christian Tingler regiert ein weiteres Jahr. Kurz vor den Ausgangsbeschränkungen konnten sie noch zusammen eine neue Plakette für die Königskette aussuchen. Nun freuen sie sich auf viele weitere lustige (möglicherweise digitale) Momente rund um das Schützenfest. Wie denkbare Aktionen der Bürgerschützen trotz Corona-Krise aussehen können, beraten zurzeit Thron, Vorstand und die Offiziere miteinander.