Sprungbrett in den Arbeitsmarkt

Gescher. An einigen wenigen Feinheiten im Laden gilt es noch zu feilen, aber eigentlich ist alles bereit: Nach der Corona-Zwangspause freut sich das emsige Team des Werkstattladens Haus Hall, ab heute (2. 6.) wieder Kundschaft begrüßen zu dürfen. Und zwar in frisch renoviertem Ambiente – und mit spannenden Plänen: Der Laden dient künftig nicht nur dem Verkauf von Leckereien und dekorativen Objekten, sondern Beschäftigten der Werkstätten Haus Hall auch als mögliches Sprungbrett in den ersten Arbeitsmarkt.