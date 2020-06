Hausparty auf Tour

Gescher. Los geht es direkt mit einem Riesenhit. „Atemlos“ von Helene Fischer. Die mögen hier alle. Aber auch zu Andreas Bourani, Heinz-Rudolf Kunze und Roland Kaiser wurde am Sonntagnachmittag ausgelassen getanzt und geklatscht. Und zu „Highway To Hell“ von AC/DC sogar die Besengitarre ausgepackt – trotz des einsetzenden Regens. Ort des Geschehens: der Vorplatz des ABW-Appartement-Hauses der Stiftung Haus Hall an der Konrad-Adenauer-Straße in Gescher.

Von Allgemeine Zeitung