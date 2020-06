Corona: Zahl der Infizierten sinkt

Gescher (js). Nun sinkt auch die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Gescher. Mit Stand Dienstagmorgen waren hier nach Angaben der Kreisverwaltung Borken noch sieben Personen an Covid-19 erkrankt, vier weniger als an den Vortagen. Von der Erkrankung genesen sind 48 Gescheraner, zwei sind verstorben, sodass die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Gescher bei 57 stagniert. Im Kreis Borken liegt die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus bei 1109. Davon sind 1025 Personen inzwischen gesundet, 38 Menschen sind leider verstorben. Somit sind im Kreisgebiet derzeit 46 Personen infiziert. Die Telefon-Hotline des Kreisgesundheitsamtes Borken für medizinische Fragen zum Coronavirus ist weiterhin unter der Nummer 02861/82-1091 freigeschaltet (montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr).

Von Jürgen Schroer