Weg für schicken Neubau geebnet

Gescher. Läuft alles nach Plan, kann der neue Fünf-Gruppen-Kindergarten an der Riete – Ersatzbau für den Marien-Kindergarten an der Twente – im zweiten Halbjahr 2021 bezogen werden. In Gescher, Borken und Münster haben alle Beteiligten den Weg für das Projekt geebnet, das eine gute Versorgung mit Kindergartenplätzen in der Glockenstadt gewährleistet. „Wir sind froh, dass es was werden kann und suchen jetzt einen Investor“, sagte Pfarrer Hendrik Wenning beim gestrigen Pressegespräch. Voraussetzung für die Realisierung war ein komplexes Grundstücksgeschäft mit den Beteiligten Kirche, Stadt und Geno. „Wir haben uns mit der Geno über den Rahmen geeinigt und eine Absichtserklärung unterzeichnet“, teilte Bürgermeister Thomas Kerkhoff mit. Im Kern geht es darum, dass die Geno das Grundstück Riete an die Kirche überträgt und dafür das Kita-Grundstück Twente und eine Teilfläche des Spielplatzes Meisenweg bekommt. An beiden Standorten will die Geno Wohnbebauung realisieren.

Von Jürgen Schroer