„Unser Ziel sind 40 Prozent plus X“

Gescher. Draußen sorgten DRK-Leute mit Desinfektionsmittel für Sicherheit, drinnen zeigte sich CDU-Vorsitzender Dominikus Bartusch sicher, dass die Stadt-CDU am 13. September einen erfolgreichen Wahltag erleben wird. „Wir wollen Karin Ostendorff als Bürgermeisterin und als CDU 40 Prozent der Stimmen holen – plus X“, skizzierte er die Parteiziele für die Kommunalwahl. In der Versammlung, die am Dienstagabend unter Corona-Bedingungen im Theater- und Konzertsaal stattfand, folgten die 56 anwesenden Mitglieder ausnahmslos den Vorschlägen des Vorstandes für die Wahl der Direktkandidaten und die Aufstellung der Reserveliste. Im Vergleich zur Wahl 2014 bietet die CDU für die 16 Wahlbezirke in Gescher und Hochmoor sieben Neulinge oder Nachrücker auf, aber nur drei Frauen. Die Reserveliste reicht bis Platz 33 und wird von Dominikus Bartusch angeführt.

Von Jürgen Schroer