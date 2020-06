Nur noch drei Infizierte in Gescher

Gescher (js). Gute Nachrichten von der Corona-Front: Die Zahl der aktuell Infizierten in Gescher ist von sieben auf drei gesunken (Stand Freitagmorgen). 52 Gescheraner sind genesen, zwei sind verstorben, sodass die Gesamtzahl der örtlichen Fälle weiterhin bei 57 liegt. Im Kreis Borken sind es 1109 Fälle. Davon sind nach Angaben der Kreisverwaltung 1049 Personen inzwischen gesundet. 38 Personen sind leider im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Derzeit sind im Kreisgebiet damit 22 Personen infiziert. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 pro 100 000 Einwohner in den vergangenen Tagen, liegt derzeit bei 0,8.