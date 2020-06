Gescher (js). Vollalarm gab es am späten Freitagnachmittag für die Feuerwehr Gescher: Sie rückte zum Mehrfamilienhaus Eschstraße 11 aus, wo es in der Erdgeschosswohnung durch vergessenes Essen auf dem Herd zu einem Küchenbrand gekommen war. Der männliche Bewohner hatte seine stark verrauchte Wohnung zunächst verlassen, kehrte dann aber wieder zurück, um selbst Löschversuche zu unternehmen. Die Feuerwehrleute führten den Mann aus dem Haus und übergaben ihn mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung an den Rettungdienst.

Von Jürgen Schroer