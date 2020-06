Tränen und neue Kontaktformen

Sie mussten sich vorher anmelden. Vor dem Eingang der Einrichtung an der Stadtlohner Straße wurden sie befragt nach möglichen Symptomen. Die Körpertemperatur wurde gemessen. Sie mussten ihre Hände desinfizieren und sie mussten ihre persönlichen Daten angeben. Danach durften sie das separate Besucherzelt mit Mund-Nasenschutz betreten. Durch eine Trennscheibe konnten sich die Bewohner und ihre Angehörigen zumindest sehen. Es fehlte immer noch die Möglichkeit der Umarmung oder Berührung, weshalb so manche Tränen auf beiden Seiten flossen.

Andererseits: „Der Lockdown tat den dementen Besuchern sogar gut, denn die Reize durch die Besuche der Angehörigen fielen weg“, nennt Ostendorf einen der wenigen Vorteile und ergänzt: „Einen Lagerkoller hat es bei den orientierten Bewohnern kaum gegeben.“

Dafür haben die Pflegekräfte noch mehr Zeit für jeden einzelnen der 51 Bewohner investiert. Zuhören, viele Gespräche und auch die Umsetzung der ständig veränderten Maßnahmen zum Schutz der Bewohner verlangten vom Pflegepersonal viel Eigeninitiative, viel Energie und viele Überstunden.

Die Besuchsmöglichkeit ab Muttertag wurde durch den NRW-Minister Karl-Josef Laumann erst drei Tage vorher verkündet. Für das Pflegepersonal bedeutete das eine Turbo-Umsetzung der Maßnahmen in Abstimmung mit dem Bewohnerrat. Beim Zeltverleih Stockhorst aus Gescher wurde ein Besucherzelt angeschafft, der Blumenfreund Gescher sorgt seit März für frische Blumen im Heim.

„Die orientierten Bewohner hatten erst Angst davor, sich anzustecken. Sie waren erleichtert, als sie hörten, dass kein Besucher durchs Haus laufen darf“, schildert Ostendorf die Stimmung am Anfang der langsamen Öffnung. Manches konnte auch über einen Online-Anruf mit dem Tablet geregelt werden, spendiert vom Rotary-Club Stadtlohn. „Eine Bewohnerin konnte so mit ihrer Tochter in Amerika telefonieren. Die Reaktion war auf beiden Seiten super. Das werden wir beibehalten“, freut sich Ostendorf über diesen Zugewinn.

Auch private Probleme der Pflegekräfte mussten am Anfang des Lockdowns gemeistert werden. „Bereits am 6. März wurde die Irena-Sendler-Gesamtschule in Ahaus geschlossen, die mein Sohn besucht. Da hatte ich ein Betreuungsproblem, wie es fast alle Kollegen meistern mussten“, ergänzt Ostendorf.

Mittlerweile greifen schrittweise Lockerungen, die ebenso umgesetzt werden müssen. „Als Team sind wir echt zusammengerückt durch die Aufgabe, die Bewohner zu schützen und ihnen diese Zeit, so gut es geht, zu erleichtern“, zieht Ostendorf eine vorzeitige Bilanz.