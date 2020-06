Kreativ sein und Spaß haben

Viele ehrenamtliche Kooperationspartner hatten sich in der Planungsphase bereit erklärt, spannende und kreative Angebote in den Ferienwochen anzubieten. Das Info-Heft 2020 war bereits fertig. Doch leider mussten diese, meist ehrenamtlich organisierten Events wie auch die pädagogischen Wochenbetreuungen wegen der andauernden Corona-Krise abgesagt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Gescher. Allen engagierten Anbietern, die zum Teil schon seit Jahren dazu beitragen, dass Kinder aus Gescher und Hochmoor tolle Ferienaktionen erleben können, gebühre Dank.

Es sind nach kleinen Änderungen noch einige sehr attraktive Tagesangebote – vom Kunstworkshop über eine Moorwanderung und Airbrushkunst bis zum Hörspielprojekt mit Klaus Uhlenbrock – übrig geblieben. Zusätzlich springt das Jugendwerk Gescher mit verlässlichen Vormittagsangeboten für 6- bis 12-Jährige in den ersten beiden Ferienwochen im „Chillout“ und im „JuCa“ ein. Wer dringenden Betreuungsbedarf in diesen Zeiträumen hat, der nicht durch die Offene Ganztagsgrundschule abgedeckt werden kann, sollte sich möglichst umgehend an das Jugendbüro des Jugendwerks wenden: a.saimak@jugendwerk-gescher.de.

Alle Angebote sind den aktuellen „Corona“-Verordnungen angepasst worden. Einige finden je nach Aktivität mit Maske, einige aber auch ohne Maske statt, bitte dies vorher in der Beschreibung prüfen, heißt es.

Zum Anmeldeverfahren: Das Anmeldeformular kann über die Stadt-Homepage ausgedruckt werden. Bitte ausfüllen, unter den Teilnahmebedingungen unterschreiben und am 17. Juni zwischen 18 und 20 Uhr zum Kinder- und Jugendtreff JuCa, Landsbergstraße 50 in Hochmoor, kommen. Eine Parkmöglichkeit besteht auf dem hinteren gekennzeichneten Bereich des Feuerwehrparkplatzes. Hier sollten die Besucher am Sammelpunkt Parkplatz vor dem JuCa Abstand einhalten, Maske tragen „und etwas Geduld mitbringen“. Sobald das Kind in die Liste eingetragen ist, ist die Anmeldung bestätigt. Die Rechnung kommt per E-Mail.

Wegen der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit bis zu den Ferien wird ausnahmsweise nach Eingang der Anmeldungen gebucht. Erziehungsberechtigte oder ein Vertreter dürfen nur die eigenen Kinder anmelden. Das heißt, dass für die Kinder einer Familie jemand persönlich vor Ort anmelden muss und nicht eine Person die Kinder mehrerer Familien anmelden kann.